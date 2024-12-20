Красная икра начала дешеветь. Жадность продавцов «сгубила»

В общем, за что боролись наши рыбные «бизнесмены», то и получили. А боролись они за высокие цены на красную икру перед Новым годом, раскручивали как могли вокруг неё ажиотаж, а мудрый народ их за это «наказал», и надо сказать очень жёстко, с отложенным эффектом.