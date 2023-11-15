Майя Санду посетила коммуну Трушены

Во вторник глава государства встретилась с жителями коммуны Трушены муниципия Кишинев. В контексте решения Европейской комиссии, принятого несколько дней назад, президент Майя Санду рассказала жителям Трушен о преимуществах европейской интеграции: «ЕС означает мир, развитие, благополучие для тех, кто работает честно, уважение фундаментальных прав человека».