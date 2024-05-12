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Царьград

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"Могло закончиться негативными последствиями": Росавиация проведет расследование "авиационного инцидента" в Подмосковье - пресс-секретарь ФАВТ

"Могло закончиться негативными последствиями": Росавиация проведет расследование "авиационного инцидента" в Подмосковье - пресс-секретарь ФАВТ

Пресс-секретарь ФАВТ заявил, что Росавиация проведет расследование "авиационного инцидента", произошедшего в субботу, 11 мая, в Подмосковье на трассе М8 - "Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо".

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