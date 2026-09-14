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Цены на металлургический уголь на рынках Азии поднялись на треть с начала года

Цены на металлургический уголь на рынках Азии поднялись на треть с начала года

Азиатский рынок металлургического угля в начале сентября столкнулся с заметным дефицитом сырья. Это уже привело к резкому росту цен и повысило интерес покупателей к российским поставкам.

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