Подводные лодки испанского флота типа S-80 Plus «Isaac Peral»

Эмблема S-81 Isaac Peral Начало строительства подводных лодок в Испании можно отнести к 1859 году, когда в Барселоне по проекту конструктора-любителя Narciso Monturiol y Estarrol была создана субмарина «Ictíneo I», уже обладавшая основными чертами классической подводной лодки.