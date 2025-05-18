Подводные лодки испанского флота типа S-80 Plus «Isaac Peral»

Эмблема S-81 Isaac Peral Начало строительства подводных лодок в Испании можно отнести к 1859 году, когда в Барселоне по проекту конструктора-любителя Narciso Monturiol y Estarrol была создана субмарина «Ictíneo I», уже обладавшая основными чертами классической подводной лодки.
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