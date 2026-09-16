Появились фото новой квартиры Долиной

Стоимость новой квартиры певицы Долиной оценивается почти в 220 млн рублейСтоимость новой недвижимости певицы Ларисы Долиной в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы оценивается примерно в 220 млн рублей.
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