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Володин Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирде

Дәүләт Думасы Рәисе Вячеслав Володин IX чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда тавыш бирүнең беренче көнендә тавыш бирде.

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