Атаки на систему электронного голосования в Москве не влияют на учет голосов

Хакерские атаки на столичную систему электронного голосования не влияют на учет голосов избирателей. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
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