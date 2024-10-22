В Татарстане ожидается дождь, но температура прогнозируется от +9 градусов

Во вторник, 22 октября, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь местами в дневное время суток. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный с переходом на юго-западный, а скорость природного явления достигнет 5-10 м/с, днем местами порывами до 15 м/с.