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Татар-информ

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  • Владимир Моргунов
    Вы, похоже, с Луны третьего дня как приземлились, еще узлы не разобрали...нет ни времени ни желания про все земные но...В Кремле сочли ва...
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    а вы можете  писать тк  чтобы  люди понимали .что вы хотите  сказать ?  кто такой  ,кудрявый  ?  и  очень  интересно ...В Кремле сочли ва...
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    НАИВЕН ТОТ, КТО ОЖИДАЕТ ПОЛЬЗЫ ОТ ТАКОЙ ВСТРЕЧИ !!! ПОЗИЦИЯ "КУДРЯВОГО" ОДИН В ОДИН С ПОЗИЦИЕЙ ЗЕ ??? А ОНО НАМ НАДО ???В Кремле сочли ва...

В Татарстане ожидается дождь, но температура прогнозируется от +9 градусов

Во вторник, 22 октября, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь местами в дневное время суток. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный с переходом на юго-западный, а скорость природного явления достигнет 5-10 м/с, днем местами порывами до 15 м/с.

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