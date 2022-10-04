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Грузовые перевозки водными путями в Китае выросли почти на 5%

Грузовые перевозки по водным путям Китая продолжали неуклонно расти в течение первых восьми месяцев года, при этом общий объем перевозок вырос на 4,9% в годовом исчислении, свидетельствуют официальные данные, передает 3 октября агентство Синьхуа.

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