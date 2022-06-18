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«Ночи длинных ножей»: 4 самые кровавые бойни новой и новейшей истории

«Ночи длинных ножей»: 4 самые кровавые бойни новой и новейшей истории

История человечества насыщена кровавыми войнами и беспощадными побоищами. Часто для истребления врагов или инакомыслящих выбирали именно ночь, так как от сонного или дезориентированного в темноте противника можно было не ожидать эффективной обороны.

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