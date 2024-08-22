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Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области

Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области

Курская область продолжает давить на наши болевые точки. Как бы ни открещивались западные хозяева от терактов своих украинских подопечных, весь мир видит, что вэсэушники бьют по нашей земле американскими и британскими ракетами.

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