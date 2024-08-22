Курская область продолжает давить на наши болевые точки. Как бы ни открещивались западные хозяева от терактов своих украинских подопечных, весь мир видит, что вэсэушники бьют по нашей земле американскими и британскими ракетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии