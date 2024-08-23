ВСУ попытались повторно атаковать горящие цистерны на нефтебазе в Пролетарске

Прилёт беспилотника зафиксирован около пяти часов утра 23 августа.ВСУ ранним утром 23 августа предприняли новую попытку атаковать нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которая горит уже шестые сутки после падения обломков беспилотников в ночь на 18 августа.
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