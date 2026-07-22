Минобороны РФ объявило об ударах по логистическому центру в Одессе

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по логистическому центру компании «Новая Почта» в Одессе, используемому для хранения грузов военного назначения Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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