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Регионы России

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Минобороны РФ объявило об ударах по логистическому центру в Одессе

Минобороны РФ объявило об ударах по логистическому центру в Одессе

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по логистическому центру компании «Новая Почта» в Одессе, используемому для хранения грузов военного назначения Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

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