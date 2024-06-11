Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Западу наперекор: Эритрея выступает за активное присутствие России в Африке

Западу наперекор: Эритрея выступает за активное присутствие России в Африке

Эритрея приветствует заходы кораблей ВМФ России и постоянную дислокацию нашего флота в Красном море, а также хотела бы русского присутствия в Африке в противовес Западу, заявил в интервью ТАСС посол России в Государстве Эритрея Игорь Мозго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх