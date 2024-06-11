Западу наперекор: Эритрея выступает за активное присутствие России в Африке

Эритрея приветствует заходы кораблей ВМФ России и постоянную дислокацию нашего флота в Красном море, а также хотела бы русского присутствия в Африке в противовес Западу, заявил в интервью ТАСС посол России в Государстве Эритрея Игорь Мозго.