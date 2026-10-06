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Высотка с окнами: в Барнауле ликвидировали знаменитый долгострой в Гоньбинке. Фото

Высотка с окнами: в Барнауле ликвидировали знаменитый долгострой в Гоньбинке. Фото

Строительство жилого комплекса "Колибри-2" в Барнауле вышло на новый этап. Объект достиг запроектированной высоты и обрел крышу.

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