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Антонов прокомментировал оценки выборов в России со стороны недружественных стран

Антонов прокомментировал оценки выборов в России со стороны недружественных стран

Антонов: Россию не волнуют ангажированные оценки выборов со стороны недружественных стран   Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Россия не станет беспокоиться по поводу критики недружественных стран, выискивающих недочеты в прошедших выборах президента РФ.

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