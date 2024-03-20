Антонов прокомментировал оценки выборов в России со стороны недружественных стран

Антонов: Россию не волнуют ангажированные оценки выборов со стороны недружественных стран Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Россия не станет беспокоиться по поводу критики недружественных стран, выискивающих недочеты в прошедших выборах президента РФ.
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