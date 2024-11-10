Пять человек госпитализированы после пожара в частном доме в Подмосковье

Использованные материалы: ИЗВЕСТИЯ/t.me/МЧС Московской области Пять человек попали в больницу после пожара в частном доме в подмосковном Кратово, сообщил региональный главк МЧС 10 ноября в своем Telegram-канале.
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