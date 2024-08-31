Врачи республиканской детской клинической больницы спасли ребенка с заболеванием, при котором он потерял возможность глотать пищу.

Родители 12-летнего мальчика в приемный покой обратились РДКБ. Подростка больше полугода беспокоили кашель, повышение температуры тела до 39 градусов, затрудненное глотание, периодические эпизоды рвоты в течении дня, ночью и после приема твердой пищи.
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