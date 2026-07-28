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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россияне завоевали два золота и два серебра на турнире по настольному теннису в Ташкенте

Представители России завоевали два золота на турнире по настольному теннису категории WTT Feeder в Ташкенте.

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