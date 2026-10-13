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Утро.ru

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Боярская рассказала о позорном случае в театре

Боярская рассказала о позорном случае в театре

Елизавета Боярская оказалась в крайне неловкой ситуации во время спектакля. В самый неподходящий момент у актрисы неожиданно зазвонил будильник на телефоне.

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