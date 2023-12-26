Густой туман нарушил воздушное сообщение в одной из азиатских стран

Воздушное и железнодорожное сообщение в столице Индии Нью-Дели было прервано во вторник утром, поскольку регион окутал густой туман, в результате чего в некоторых районах видимость снизилась до 50 метров.
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