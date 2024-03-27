Экс-вратарь "Спартака" Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро работой властей

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "Газете.Ru" заявил, что выход сборной Грузии на Евро-2024 стал результатом комплексной работы руководства страны по развитию спорта.
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