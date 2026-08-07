Московская область увеличила долю малоинвазивных операций до 63,4%

Доля малоинвазивных операций в Московской области достигла 63,4% в первом полугодии 2026 года. Это стало возможным благодаря оснащению больниц новым оборудованием и повышению квалификации врачей, сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
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