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Царьград

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Московская область увеличила долю малоинвазивных операций до 63,4%

Московская область увеличила долю малоинвазивных операций до 63,4%

Доля малоинвазивных операций в Московской области достигла 63,4% в первом полугодии 2026 года. Это стало возможным благодаря оснащению больниц новым оборудованием и повышению квалификации врачей, сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

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