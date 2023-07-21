Заместитель генсека НАТО: «На саммите в Вильнюсе Зеленскому было сказано, что сегодня нет возможности пригласить Украину в наш альянс»

В НАТО стараются найти ответ на вопрос о том, почему 11-12 июля в Вильнюсе Украине не было направлено приглашение на вступление в альянс.
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии