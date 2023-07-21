Военное обозрение

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Заместитель генсека НАТО: «На саммите в Вильнюсе Зеленскому было сказано, что сегодня нет возможности пригласить Украину в наш альянс»

Заместитель генсека НАТО: «На саммите в Вильнюсе Зеленскому было сказано, что сегодня нет возможности пригласить Украину в наш альянс»

В НАТО стараются найти ответ на вопрос о том, почему 11-12 июля в Вильнюсе Украине не было направлено приглашение на вступление в альянс.

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