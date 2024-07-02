Еще один пример пехотного орудия поддержки российских бойцов, собранного из переделанной башни от БМП-1 с ее 73-мм орудием 2А28 «Гром».
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Еще один пример пехотного орудия поддержки российских бойцов, собранного из переделанной башни от БМП-1 с ее 73-мм орудием 2А28 «Гром».
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