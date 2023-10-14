Глава крупнейшего банка США предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Украинский конфликт и боевые действия между Израилем и движением ХАМАС могут иметь длительные и серьезные последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и международных отношений.
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