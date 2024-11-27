Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Ларри Джосон проинформировал о том, что Лондон и Вашингтон окажут услугу Российской Федерации, послав свои войска на украинскую территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии