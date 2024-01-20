В региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла встреча с актрисой Мельниковой

Звезда российской сцены встретилась с молодыми активистами. В региональном избирательном штабе кандидата в президенты страны Владимира Путина прошла встреча молодых активистов «Народного фронта» со звездой российской сцены Анастасией Мельниковой.
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