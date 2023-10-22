Продюсер рассказал, какие требования предъявляла Ротару на гастролях

Певица София Ротару когда-то была очень популярной и востребованной звездой. После февраля 2022 года, она уехала из страны, приняла политическую позицию вражеской стороны и перестала выходить с какими-то заявлениями к публике.
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