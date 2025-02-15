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Царьград

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Сняты ограничения на полёты в Калуге, Саратове, Ульяновске и Волгограде

Сняты ограничения на полёты в Калуге, Саратове, Ульяновске и Волгограде

Сегодня утром было закрыто небо над семью регионами России. Причина - угроза атаки беспилотниками.По состоянию на 08:40 по Москве в России сняты ограничения на работу аэропортов Саратова, Ульяновска, Волгограда, Калуги.

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