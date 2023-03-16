Экс-генсек НАТО Расмуссен: Выдвижение Трампа кандидатом в президенты США сократит поддержку Украины

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico выразил уверенность, что выдвижение американского экс-президента Дональда Трампа в качестве кандидата на пост главы Белого дома может оказать серьезное влияние на украинский конфликт.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico выразил уверенность, что выдвижение американского экс-президента Дональда Трампа в качестве кандидата на пост главы Белого дома может оказать серьезное влияние на украинский конфликт.
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