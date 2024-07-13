Поколение Z: молодежь, которую мы не заслужили

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Юрий Ильинов
Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели второй за месяц телефонный разговор Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор, обсудив несколько вопросов, включая поддержку каналов коммуникации между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Главы военных ведомств провели второй разговор за месяц, по данным американского Минобороны, основным вопросом обсуждения было сохранение каналов коммуникации, особенно в условиях украинского конфликта. Глава Пентагона Остин подчеркнул важность поддержки связи между США и Россией. В ходе разговора министр указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации, — говорится в сообщении Пентагона. Российское Минобороны подтвердило состоявшийся разговор двух министров обороны и уточнило, что произошел он по инициативе российской стороны. Подчеркивается, что основной темой разговора было обсуждение возможных рисков эскалации в ходе украинского конфликта со стороны стран НАТО. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
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14 час.
Леонид
Не заслужили. Но сами воспитали. Верхи к этому приложили большую крепкую руку.
Ответить
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