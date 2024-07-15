Экс-постпред США в НАТО призвал Киев начать мобилизацию украинской молодёжи Если украинская армия планирует одержать победу над российской, властям Украины необходимо начинать мобилизацию молодежи.
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Экс-постпред США в НАТО призвал Киев начать мобилизацию украинской молодёжи Если украинская армия планирует одержать победу над российской, властям Украины необходимо начинать мобилизацию молодежи.
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