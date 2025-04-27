Верховный суд РФ разъяснил, когда разрешается не платить алименты

Право на освобождение от уплаты алиментов детям есть в случаях серьезной болезни, инвалидности или при тяжелом материальном положении гражданина, следует из определения коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
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