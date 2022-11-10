Любопытности и невероятности

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Матвейчев о грязной бомбе, зерновой сделке, сдаче Херсона

Матвейчев о грязной бомбе, зерновой сделке, сдаче Херсона

- Что стоит за заявлениями Запада о недопустимости ядерных ударов по Украине?- Есть ли у Зеленского грязная бомба?- Будет ли атомная война?- Какую провокацию на самом деле замыслили англичане?- В чем на самом деле состоит зерновая сделка?- Почему патриоты верят украинцам , а не нашему государству?- Почему Гоцман не мог вычислить Академика в ликвидации?- Почему Россия не выкладывает все козыри и никуда не торопится?- Можно ли восстановить северные потоки?- Сдадут ли Херсон и от чего зависит победа?- Почему всякий предатель это латентный самоубийца и он обречён на смерть.

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