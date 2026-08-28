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Пятый канал

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Путин ознакомился с российскими технологиями на выставке в Нижнем Новгороде

Путин ознакомился с российскими технологиями на выставке в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Первым делом российский лидер посетил выставку технологических компаний — участников и победителей конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших».

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