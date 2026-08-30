В Минпросвещения призвали не превращать букеты учителям в соревнование

Главное в традиции — уважение ребенка к учителю, а не цена букета, передает inAlmaty.kz. Традиция дарить учителям цветы 1 сентября должна оставаться именно традицией, а не превращаться в обязательный ритуал, считают в Министерстве просвещения Казахстана.