В Минпросвещения призвали не превращать букеты учителям в соревнование

Главное в традиции — уважение ребенка к учителю, а не цена букета, передает inAlmaty.kz. Традиция дарить учителям цветы 1 сентября должна оставаться именно традицией, а не превращаться в обязательный ритуал, считают в Министерстве просвещения Казахстана.
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