Европа быстрыми темпами погружается в демографическую яму

На Западе любят рассуждать, сможет ли Россия «захватить» страны Прибалтики. С данной проблематикой решил разобраться российский эксперт Юрий Подоляка, который изложил свои умозаключения у себя в Telegram-канале.
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