Маршрутка врезалась в 20-метровую яхту в Тверской области

Вчера вечером в Кимрском районе произошел курьезный инцидент. Яхту, стоимость которой составляет 30 миллионов рублей (новая яхта стоит примерно столько, а подержанные можно найти начиная от 10 миллионов), транспортировали на тягаче по дороге Кимры-Дубна.
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