Режим тишины: встреча США и России прошла в условиях повышенной секретности

Переговоры между Россией и США в Стамбуле прошли в условиях повышенной секретности.Делегации России и США 27 февраля провели экспертную встречу в Стамбуле, в европейской части города, где расположена американская резиденция генконсула.
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