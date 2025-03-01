«Крепкое телосложение и золотое сердце»: у Илона Маска появился 14-й ребенок

Пока американская писательница Эшли Сент-Клэр пытается через суд доказать, что ее первенец рожден от Илона Маска, нынешняя возлюбленная и колега миллиардера, директор по спецпроектам Neuralink Шивон Зилис, сделала громкое заявление.
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