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Кушнер заявил о планах США возобновить переговоры с Россией и Украиной

Кушнер заявил о планах США возобновить переговоры с Россией и Украиной

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта оказались продуктивными, Вашингтон намерен вернуться к этому формату, заявил зять президента США, специальный посланник по вопросам мира Джаред Кушнер, 6 сентября сообщает «РБК-Украина».

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