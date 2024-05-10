«Куколка бабочки». Франция передаст Украине просроченные Scalp

Французские власти в рамках программы «Куколка бабочки» (Chrysalis) намерены передать украинской стороне дальнобойные ракеты Scalp, которые либо были собраны из просроченных компонентов, либо просто срок годности которых уже истек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии