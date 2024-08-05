Захарова напомнила о словах главы МОК после новостей о доносах на спортсменов из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» оценила информацию о доносе украинских властей на российских спортсменов, чтобы те не были допущены к участию в Олимпийских играх.
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