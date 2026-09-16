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«Все пропало!» Кто раздувает истерику об отступлении под Красным Лиманом

«Все пропало!» Кто раздувает истерику об отступлении под Красным Лиманом

Действительно ли под Красным Лиманом рухнула линия обороны? Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев разбирается, что стоит за операцией «Вивальди», заявлениями о «прорыве» и почему панические заявления говорят скорее о сдавших нервах, чем о реальном положении дел на фронте.

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