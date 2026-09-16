«Все пропало!» Кто раздувает истерику об отступлении под Красным Лиманом

Действительно ли под Красным Лиманом рухнула линия обороны? Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев разбирается, что стоит за операцией «Вивальди», заявлениями о «прорыве» и почему панические заявления говорят скорее о сдавших нервах, чем о реальном положении дел на фронте.