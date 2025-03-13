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Посол РФ в Великобритании: Россия рассмотрит предложение о прекращении огня с Украиной

Посол РФ в Великобритании: Россия рассмотрит предложение о прекращении огня с Украиной

Он также отметил, что Москва со скептицизмом смотрит на возможность перемирия из-за предыдущего опыта переговоров с Киевом Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, однако полное прекращение военных действий наступит лишь после достижения мирного соглашения.

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