Посол РФ в Великобритании: Россия рассмотрит предложение о прекращении огня с Украиной

Он также отметил, что Москва со скептицизмом смотрит на возможность перемирия из-за предыдущего опыта переговоров с Киевом Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, однако полное прекращение военных действий наступит лишь после достижения мирного соглашения.