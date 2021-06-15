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Лучшие смартфоны с экраном 5 дюймов. Рейтинг

Лучшие смартфоны с экраном 5 дюймов. Рейтинг

Приветствую вас всех! Вряд ли кто-то скучает по старым и обычным сотовым телефонам. Однако не все поклонники мобильных устройств убеждены, что размер экранов смартфонов растет годами, что затрудняет их ношение и снижает комфорт использования.

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