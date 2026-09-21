Спасо-Андроников монастырь стал музеем древнерусской культуры в 1947 году

Сегодня музей имени Андрея Рублёва насчитывает более 13 тысяч экспонатов, включая иконы, фрески, деревянные скульптуры, рукописные книги и археологические находки.
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