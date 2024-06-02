Ребенок упал на доктора наук в бассейне и повредил ему позвоночник

ТАСС/Сергей Бобылев На пожилого доктора медицинских наук в московском бассейне "Чайка" спрыгнул ребенок, в результате мужчина получил повреждение позвоночника, сообщил РЕН ТВ знакомый с ситуацией источник.
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